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10:54, 26 июля 2024Россия

Путину предложили не менять глав трех российских регионов

Генсовет ЕР предложил президенту Путину не менять глав Крыма, Ингушетии и КБР

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Генсовет партии «Единая Россия» предложил президенту России Владимиру Путину кандидатуры действующих глав трех российских регионов — Крыма, Ингушетии и Кабардино-Балкарской республики (КБР) Сергея Аксенова, Махмуд-Али Калиматова и Казбека Кокова (соответственно) — для назначения на те же посты. Об этом сообщает ТАСС.

Политическое объединение предложило главе государства не менять глав регионов, так как чиновники «пользуются доверием жителей вверенных им регионов».

Глава Крыма Сергей Аксенов занимает должность с 2014 года, Махмуд-Али Калиматов и Казбек Коков возглавляют свои регионы с 2019 года.

Кандидатов на посты глав регионов выдвигают российские политические партии, при этом в некоторых регионах избирательное законодательство предполагает возможность самовыдвижения кандидата. Затем выбранный президентом кандидат представляется к голосованию в законодательном собрании региона.

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