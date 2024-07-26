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10:10, 26 июля 2024Из жизни

Питон длиной более четырех метров напал на человека и пытался его душить

В Индии спасли человека, которого душил питон длиной более четырех метров

Фото: Sergey Semin / Unsplash

В индийском штате Мадхья-Прадеш на человека напал питон длиной более четырех с половиной метров. Об этом сообщает издание The Indian Express.

Инцидент произошел 22 июля, когда пострадавший зашел в лес, чтобы справить нужду. Он не заметил, что к нему ползет гигантская змея, пока та не обвилась вокруг его шеи и не начала его душить. Мужчина схватил питона за пасть и принялся звать на помощь.

Крики услышали окрестные жители. Они вооружились топорами, камнями и поспешили на выручку. Чтобы заставить змею ослабить хватку, они били ее, пока та не перестала подавать признаков жизни. Пострадавшего удалось спасти.

Власти признали избиение змеи законным и не намерены возбуждать уголовное дело против его участников.

Человек с трудом дышал, потому что питон обвился вокруг его шеи. Если человек убьет животное в таких обстоятельствах, его не будут преследовать по закону

Мадеш Чандра Кушвахапредставитель департамента леса
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      Олег Парамонов
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