Раскрыты лучшие для экологического образа жизни города России

2ГИС: в тройку самых «экофрендли» городов вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь

Аналитики 2ГИС при участии экспертов Научного центра Smart Urban Nature Российского университета дружбы народов (РУДН) раскрыли лучшие города-миллионики России для экологического образа жизни. Результаты исследования сервиса попали в распоряжение «Ленты.ру».

Специалисты изучили российские города по шести направлениям, а именно по доступности парков, водоемов, общественного транспорта и велоинфраструктуры, разнообразию экопрактик и самочувствию горожан.

Так, в тройку самых «экофрендли» городов вошли Санкт-Петербург, Москва и Пермь. Северная столица стала абсолютным лидером среди миллионников по доступности водоемов, Москва — по развитию общественного транспорта и велоинфраструктуры, доступности парков и самочувствию жителей.

Тем временем Пермь лидирует по развитию экопрактик, что и вывело город на третье место в итоговом индексе. «Жители отмечают высокое удобство сортировки мусора, проводимые в городе экологические мероприятия и т.д.», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что номера в самых популярных российских санаториях и пансионатах стоят в среднем от 9 тысяч до 16 тысяч рублей за ночь. Стоимость отдыха на оздоровительных курортах россиянам раскрыли эксперты сервиса бронирования от 2ГИС «Отелло».