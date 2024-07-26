Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

В Таиланде упавший в океан рыбак выжил благодаря двухметровой палке

В Таиланде рыбак упал за борт, провел четыре часа в штормовом океане и выжил благодаря двухметровой бамбуковой палке. Об этом сообщает The Thaiger.

Судно Chok Prasitsilp с шестью членами экипажа на борту отправилось устанавливать ловушки для крабов в водах провинции Районг 22 июля. Утром следующего дня начался сильный шторм, и капитан направил судно обратно в порт. Перед этим он увидел на палубе только четверых членов команды, однако решил, что 35-летний Чит Сай находится в трюме. Только вернувшись в порт, капитан понял, что Сая нет на борту.

Позже выяснилось, что Сай сидел на ящике на корме лодки, и его смыло огромной волной. Мужчина сумел ухватиться за двухметровую бамбуковую палку, которую смыло вместе с ним, и благодаря ей оставался на плаву в бушующем море. Вскоре он заметил берег. «Я был очень рад увидеть остров. Он подарил мне надежду, что шанс есть. Волны были огромными, но я из последних сил добрался до суши. Все это время я думал о родителях и жене, которые всегда меня поддерживали», — рассказал Сай.

После четырех часов в штормовом океане он добрался до острова Ман Нок, где ему помогли местные жители. В это же время Chok Prasitsilp пришло в порт, капитан обнаружил отсутствие одного из матросов и поднял тревогу. Вскоре Сая нашли и доставили домой.

Жена рыбака искренне поблагодарила спасителей мужа. Она сказала, что за эти часы от горя «выплакала все слезы» и не верила, что когда-нибудь снова увидит его.

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