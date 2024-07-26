В Кремле назвали две проблемы с возвращением россиян из-за рубежа

В Кремле обозначили проблемы с возвращением соотечественников из-за рубежа

С возвращением соотечественников из-за рубежа связаны две проблемы. Их на встрече с участниками Фестиваля новых медиа назвал официальны представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«У нас есть программа ускоренного получения гражданства для россиян, которые живут в других странах мира. Говоря дипломатично, у этой программы есть резервы для совершенствования. Говоря по-русски, не все там хорошо работает», — обозначил Песков.

Как отметил пресс-секретарь президента России, с одной стороны, компетентные органы пытаются исключить злоупортебления, чтобы «мигранты сюда не прорывались». А с другой — тщательные проверки зачастую тормозят возвращение россиян, «которые хотят сюда приехать, здесь жить или работать».

«Это постоянно в поле зрения президента, потому что очень часто на разных совещаниях эти темы затрагиваются», — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину предложить меры по возвращению в Россию соотечественников. Речь шла о дополнительных мерах по их репатриации в случае незаконной депортации из иностранных, в том числе недружественных, государств.