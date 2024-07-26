В МО Украины объяснили критику командиров ВСУ моральной усталостью военных

Критика командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) связана с моральной и психологической усталостью украинских военных. Об этом заявил спикер Министерства обороны (МО) страны Дмитрий Лазуткин в интервью изданию New Voice (NV).

Представитель Минобороны Украины отметил, что руководить армией граждане, не являющиеся военными, не могут. Однако Киев прислушивается к мнению инфлюенсеров о ситуации в ВСУ.

«Мы живем в демократическом государстве, и гражданское общество может влиять на улучшение отдельных негативных моментов в армии. Это признак и неравнодушия, и вовлеченности в те события, которые у нас происходят», — объяснил Лазуткин.

Ранее пленный боец ВСУ Эдуард Савеленко сообщил, что на Украине был уничтожен батальон из-за действий нетрезвых командиров. По его словам, они управляли солдатами в состоянии наркотического опьянения.