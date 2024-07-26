В Москве обнаружили плавающий в воде предмет с флагом Украины

В Химкинском водохранилище обнаружили бутылку с флагом Украины

В Химкинском водохранилище обнаружили бутылку, в пробке которой был воткнут украинский флаг. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Предмет плавал в 200 метрах от берега. К нему направился служебный катер после того, как получил сообщение о находке подозрительного предмета.

Изначально специалисты решили проверить ее металлоискателем. Не обнаружив взрывного устройства внутри, они разглядели бутылку подробнее и увидели украинский флаг.

Ранее в Ростовской области мужчина напал на двух школьниц, слушавших украинскую песню. Инцидент произошел в городе Батайск. Отмечается, что девочки находились на улице одни, когда к ним подошел мужчина и начал им угрожать.