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14:27, 26 июля 2024Россия

В России воспитательница обвинила мать двоих детей в нападении из-за сделанного замечания

В Петербурге воспитательница обвинила мать двоих детей в нападении на нее

Кадр: 78.ru

В Санкт-Петербурге воспитательница обвинила мать двоих детей в нападении на нее из-за сделанного замечания, пишет 78.ru.

По данным канала, воспитатель обратила внимание на то, что у одной из дочерей россиянки нет головного убора в жару и указала ей на это. С ее слов, родительнице это якобы не понравилось, и она ее ударила.

На кадры камер видеонаблюдения попал только разговор двух женщин на первом этаже дошкольного учреждения, в процессе которого к ним подходил охранник. Затем женщины поднялись наверх в группу, где, со слов воспитательницы, произошло нападение.

По факту произошедшего воспитательница написала заявление в полицию. «Я пострадала не настолько сильно физически, но просто в шоке морально от этой ситуации», — отметила она в комментарии изданию.

Как сообщил канал, это не первая потасовка в детском саду — днем ранее мать двоих детей набросилась на другую сотрудницу детского сада якобы из-за украденных год назад вещей. Воспитатели пригрозили ей обращением в органы опеки.

Ранее в Уфе пьяный воспитанник детского дома избил воспитателя и медсестру из-за то, что они помешали ему сесть за руль в нетрезвом состоянии.

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      Елена Торубарова
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