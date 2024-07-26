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11:42, 26 июля 2024Россия

Во дворце княгини Ольги Палей под Петербургом произошел пожар

В Пушкино произошел пожар во дворце княгини Ольги Палей
СюжетПожары в России

В трехэтажном дворце княгини Ольги Палей в Пушкино под Санкт-Петербургом произошел пожар, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

По данным ведомства, площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. На место выехали около 40 пожарных и 10 единиц техники.

Информации о пострадавших не поступало. К этому часу удалось локализовать возгорание. «Для подачи воды проложены магистральные линии на 100 метров. Тушение продолжается», — добавили в ведомстве.

Как сообщили в МЧС, здание не эксплуатируется. «Фонтанка» сообщила, что в здании проводился капитальный ремонт.

Известно, что дворец возвели в 1910–1914 годы по проекту архитектора Карла Карловича Шмидта для великого князя Павла Александровича, состоявшего в браке с графиней Ольгой Валерьяновной Гогенфельзен. В 1915 году ей был пожалован титул княгини Палей.

В 2014 году в Пушкино сгорел другой памятник архитектуры — павильон Урицкого, который возвели в 1912 году как станционное здание Императорской ветки Царскосельской железной дороги.

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      Елена Торубарова
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