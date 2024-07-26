Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:53, 26 июля 2024Культура

Звезда сериала «Кухня» раскритиковала Дмитрия Назарова

Актриса Низовская: покинувший Россию Назаров «плюет» в соотечественников
Дмитрий Назаров (слева) и Кирилл Ковбас

Дмитрий Назаров (слева) и Кирилл Ковбас. Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Актриса из сериалов «Склифосовский», «Солдаты», «Кухня» и звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская раскритиковала своего коллегу Дмитрия Назарова. Ее слова приводит издание «Абзац».

Низовская подчеркнула, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать страну для проживания, но при этом ему не стоит «плевать» в соотечественников. «Мне кажется, нельзя в тяжелый момент обращаться в принципе с таким настроением к стране, в которой ты родился, вырос, которая дала тебе имя. Тебя же люди полюбили, которые здесь живут», — пояснила она.

Актриса отметила, что у Назарова «просто поехала крышечка». Она добавила, что не общалась с артистом близко во время съемок в «Кухне». «Нормально было здесь ему работать, зарабатывать на тот момент. Приятно же было», — добавила она.

Ранее Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву, захотели признать иностранными агентами.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова

      Секретная служба США несколько раз отвергла требование использовать БПЛА для защиты Трампа

      В Госархиве российского региона обнаружили ранее незамеченную редкую подпись

      НАСА проведет решающее испытание Starliner на орбите

      Блокировку счетов певицы Глюкозы опровергли

      Рыбак упал за борт во время шторма и выжил благодаря бамбуковой палке

      Харрис завела страницу в TikTok на фоне запуска предвыборной кампании

      Около тысячи мигрантов задержали в российском городе для выдворения

      Самолет экстренно сел из-за получившего тяжелейшие ожоги от чая на борту мальчика

      Россияне бросились скупать квартиры в новостройках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше