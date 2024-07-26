Звезда сериала «Кухня» раскритиковала Дмитрия Назарова

Актриса Низовская: покинувший Россию Назаров «плюет» в соотечественников

Актриса из сериалов «Склифосовский», «Солдаты», «Кухня» и звезда фильма «Свидетель» Серафима Низовская раскритиковала своего коллегу Дмитрия Назарова. Ее слова приводит издание «Абзац».

Низовская подчеркнула, что каждый человек вправе самостоятельно выбирать страну для проживания, но при этом ему не стоит «плевать» в соотечественников. «Мне кажется, нельзя в тяжелый момент обращаться в принципе с таким настроением к стране, в которой ты родился, вырос, которая дала тебе имя. Тебя же люди полюбили, которые здесь живут», — пояснила она.

Актриса отметила, что у Назарова «просто поехала крышечка». Она добавила, что не общалась с артистом близко во время съемок в «Кухне». «Нормально было здесь ему работать, зарабатывать на тот момент. Приятно же было», — добавила она.

Ранее Назарова и его жену, актрису Ольгу Васильеву, захотели признать иностранными агентами.