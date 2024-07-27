Три года назад Камала Харрис вошла в мировую историю, став первой темнокожей женщиной на посту вице-президента страны. А после выхода Джо Байдена из президентской гонки она и вовсе может стать первой женщиной-президентом США. На протяжении своей политической карьеры Харрис использовала моду для самовыражения, привлекая с ее помощью общественное внимание к важным для нее идеям. Поддержка немейнстримных брендов, послания в деталях одежды, отсылки к организациям: как стиль стал мощным инструментом на пути Харрис к высоким постам — разбиралась «Лента.ру».

Камала Харрис подчеркивает женственность брючными костюмами

Харрис годами находится в центре внимания не только американской общественности, но и всего мира. Пресса оценивает и анализирует ее речь, поведение, жесты и, конечно, одежду. Основа гардероба вице-президента — серия темных брючных костюмов, созданных франко-американским дизайнером Джозефом Альтузаррой. Так, в костюме его авторства политик фотографировалась для официального портрета, а также позировала для обложки журнала Elle.

Камала Харрис на митинге во Флориде в январе 2023 года Фото: Octavio Jones / Reuters

По мнению модных редакторов, брючный костюм разрушает устаревшие стереотипы и демонстрирует, как мода может сочетаться с серьезностью и профессионализмом. «Она создала образ невероятно сильный, но при этом не пытается стереть свою женственность. Она очень хорошо соблюдает этот баланс», — отмечает сам модельер Альтузарра.

Харрис отдает дань уважения своим корням с помощью украшений

Жемчужное ожерелье, с которым Харрис регулярно выходит в свет, носит в себе глубокий смысл, выходящий за рамки политики. Жемчуг не только отражает личную историю знаменитости, но и является данью уважения ее принадлежности к Alpha Kappa Alpha — одному из старейших афроамериканских женских обществ Америки. В жемчужных серьгах, к примеру, Харрис выступила с первой речью после избрания на пост вице-президента.

Камала Харрис на митинге во Флориде в июне 2024 года Фото: Andrew Harnik / Getty Images

«Жемчуг олицетворяет утонченность и мудрость», — утверждает международный президент Alpha Kappa Alpha Гленда Гловер, Выбор цвета костюма Харрис также неслучаен: в белых нарядах женщины-суфражистки выступали на демонстрациях, используя его как символ чистоты, невинности и моральной правоты своего движения.

Харрис передает тайные послания избирателям с помощью одежды

Белый брючный костюм Харрис, в котором она выступала как новоизбранный вице-президент, привлек огромное внимание прессы тем, что стал исключением в ее привычных образах темных тонов. Яркое появление на публике вместе с президентом Байденом стало для Камалы еще одним инструментом передачи публике тайного послания.

Блузка с бантиком — это женственная адаптация галстука-бабочки, который исторически носили женщины, когда им наконец разрешили работать. Бантик в образе Харрис также стал отсылкой к властному аксессуару Маргарет Тэтчер, первой женщины на посту премьер-министра Великобритании. Этой деталью политик отдала дань уважения сильным лидерам-женщинам и подчеркнула тему расширения прав и возможностей феминизма.

Харрис нередко использует в одежде вышивку и наклейки, содержащие определенные послания общественности. Во время одной из своих кампаний она была замечена в ботинках с говорящей надписью VOTE

Камала Харрис привлекает внимание покупателей к местным дизанйнерам

В попытке расположить к себе львиную долю избирателей Харрис намеренно привлекает внимание публики к малоизвестным афроамериканским дизайнерам. Инаугурационный наряд героини состоял из наряда фиолетового цвета авторства двух темнокожих модельеров — Кристофера Джона Роджерса и Серхио Хадсона. Выбор упомянутого образа для кпосещения ключевого в ее карьере мероприятия продемонстрировал попытку Харрис отойти от европоцентристских устоев в индустрии моды и дать дорогу темнокожим дизайнерам.

При этом сам Роджерс не раз акцентировал внимание на проблеме расового неравенства в Штатах и использовал моду для привлечения внимания к этой теме. «Дизайн одежды стал для меня одним из наиболее полных способов визуального самовыражения, в то же время связанного с общительностью и индивидуальностью других людей», — говорил он.

Камала Харрис на инаугурации президента Джо Байдена Фото: Saul Loeb / Reuters

Инаугурационный костюм фиолетового цвета также стал символом двухпартийности — смесь синего цвета демократов и красного цвета республиканцев. Оттенки ее одежды символизировали стремление к объединению страны. Фиолетовый ассоциируется и с движением за права женщин — так Харрис в очередной раз подчеркнула приверженность идеям феминизма.

В целом стиль Камалы Харрис стал примером модной дипломатии. Она не просто носит одежду, а использует ее как мощный инструмент самовыражения и общения с аудиторией. Каждый наряд, выбранный политиком, несет в себе осознанное послание. Кандидат в президенты использует моду для общения с избирателями, подчеркивая общие ценности и демонстрируя приверженность конкретным целям.

В случае избрания президентом Харрис станет первой в американской истории женщиной на этом посту. Причем не просто первой женщиной, но и первой темнокожей женщиной. Теперь политик окажется в центре внимания не только американской общественности, но и всего мира.