Израильский подросток-вундеркинд тайно сбежал из страны в Россию и пропал

Полиция Израиля, МИД и Интерпол ищут подростка, сбежавшего из дома в Москву

В Израиле 15-летний подросток-вундеркинд Ротем Амит тайно сбежал из страны в Россию и пропал. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным в канале, родственники юноши считают, что Ротема заманили неизвестные. Его родители отмечают, что он — компьютерный гений и хорошо разбирается в программировании. По словам его близких, на их звонки один раз ответил некий мужчина и пожилая женщина.

По данным полиции, перед побегом юноша смотрел в интернете, как несовершеннолетнему покинуть Израиль. Он сначала улетел в Грузию, в Тбилиси, а потом оттуда сел на самолет до Москвы и пропал. Отмечается, что отметка о его прилете в аэропорт Внуково из Тбилиси есть, однако в московскую полицию пока никто не обращался. Сейчас парня разыскивает полиция Израиля, МИД и Интерпол.

Ранее сообщалось, что депутат парламента Гамбурга от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен уехала из Германии в Россию вместе со своими детьми.