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16:49, 27 июля 2024Мир

Орбан допустил вероятность новых покушений на Трампа

Орбан допустил, что покушение на Трампа не было последним
СюжетПокушение на Дональда Трампа

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что недавнее покушение на экс-президента США Дональда Трампа было не последним. Об этом он заявил, выступая с речью в румынском городе Бэиле-Тушнад. Трансляцию вел телеканал М1.

Политик выразил мнение, что до конца текущей предвыборной кампании возможны новые попытки покушений на кандидата в президенты. Также Орбан рассказал, что накануне у него состоялся телефонный разговор с Трампом.

По словам венгерского премьера, бывший лидер США поставил перед собой цель вернуть американский народ из «постнационального либерального государства» в состояние национального государства, именно поэтому его хотят посадить в тюрьму, отнимают его активы, а если это не помогает, то пытаются убить.

Ранее Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что устроит еще один предвыборный митинг в Батлере (штат Пенсильвания), где на него было совершено покушение 13 июля.

Тогда Трамп получил ранение ухо. В политика стрелял местный житель Томас Мэттью Крукс, он был ликвидирован снайперами Секретной службы.

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      Екатерина Подвигина
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