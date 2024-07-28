Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:32, 28 июля 2024Россия

Российский космонавт заявил о достоверности высадки американцев на Луну

Космонавт Артемьев: нет сомнений, что американцы были на Луне

Фото: Andrew Hughes / Unsplash

Высадка американцев на Луну является достоверным фактом, который не поддается сомнению. Об этом космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев сообщил агентству РИА Новости.

По его словам, те, кто не верят в правдивость этого события, являются людьми того же толка, что и те, кто верят в плоскую Землю. Артемьев добавил, что эти же люди, как правило, сомневаются в истинности полета Юрия Гагарина, и к их точке зрения стоит относиться с юмором.

Материалы по теме:
«Эх, подохли бы они по дороге» 55 лет назад американцы отправились на Луну. Как на это отреагировали в СССР?
«Эх, подохли бы они по дороге»55 лет назад американцы отправились на Луну. Как на это отреагировали в СССР?
16 июля 2024
Биография Сергея Королева. Почему личность конструктора была засекречена?
Биография Сергея Королева.Почему личность конструктора была засекречена?
31 мая 2024

«Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», — заявил космонавт.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал депутатам Госдумы о том, что американцы действительно были на Луне. По его словам, доказательством этому служит тот факт, что лунный грунт, который был добыт астронавтами США в 1960-1970-х годах и передан СССР на изучение, действительно является лунным.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Колонну «вагнеровцев» разбили в Африке. ЧВК понесла крупные потери, среди погибших — автор известного Telegram-канала

      Израильские истребители атаковали Ливан

      Хуситы заявили о новой стадии конфликта Йемена с Израилем

      Российский космонавт заявил о достоверности высадки американцев на Луну

      На Украине назвали число наемников в «Интернациональном легионе»

      Российский миллиардер пообещал не заступаться за напавшего на полицейских сына

      Российские бойцы обнаружили и нейтрализовали диверсантов ВСУ

      Иран назвал «спектаклем» реакцию Израиля на удар по Голанам

      В Германии раскрыли пугающий план Зеленского по сохранению власти

      Власти Испании вынудили экипаж российского фрегата выйти в открытое море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше