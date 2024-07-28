Российский космонавт заявил о достоверности высадки американцев на Луну

Космонавт Артемьев: нет сомнений, что американцы были на Луне

Высадка американцев на Луну является достоверным фактом, который не поддается сомнению. Об этом космонавт-испытатель и герой России Олег Артемьев сообщил агентству РИА Новости.

По его словам, те, кто не верят в правдивость этого события, являются людьми того же толка, что и те, кто верят в плоскую Землю. Артемьев добавил, что эти же люди, как правило, сомневаются в истинности полета Юрия Гагарина, и к их точке зрения стоит относиться с юмором.

«Я считаю, что они были на Луне. Двенадцать человек, которые прилунились. Поэтому у меня сомнений в этом нет», — заявил космонавт.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал депутатам Госдумы о том, что американцы действительно были на Луне. По его словам, доказательством этому служит тот факт, что лунный грунт, который был добыт астронавтами США в 1960-1970-х годах и передан СССР на изучение, действительно является лунным.