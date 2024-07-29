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15:33, 29 июля 2024Интернет и СМИ

Информация о диверсии на железной дороге под Волгоградом не подтвердилась

Информация о диверсии со сходом поезда под Волгоградом не подтвердилась
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Администрация Котельниковского района / РИА Новости

Telegram-канал «Кремлевская табакерка» со ссылкой на неназванный источник в спецслужбах сообщил, что водителя грузовика, из-за которого в Волгоградской области пассажирский поезд сошел с рельсов, подозревают в диверсии. Однако эта информация не подтвердилась.

«Источник в спецслужбах отметил, что не исключается запланированная диверсия. Предварительно также есть информация, что следом за этим поездом по указанном участку должен был следовать состав с военной техникой», — говорится в публикации.

Оперативные службы Волгоградской области сообщили, что водитель КамАЗа выехал на пути на красный свет, надеясь проскочить перед поездом. Машинист применил экстренное торможение, это привело к сходу вагонов и опрокидыванию части из них.

В компании РЖД тоже заявили о нарушении водителем грузовика правил дорожного движения. «По уточненной информации, водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд при исправно действующей сигнализации перед близко идущим поездом», — пояснили там.

Сам водитель грузовика — 43-летний Асламбек — на допросе признался, что не успел затормозить перед переездом. Также у него взяли кровь на алкоголь и наркотики.

Информация о том, что одной из возможных причин схода поезда под Волгоградом является диверсия, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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