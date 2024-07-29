МВД опровергло запрет на бороду в полиции Санкт-Петербурга

МВД опровергло сообщения о запрете на ношение бороды в Санкт-Петербурге

ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области опровергло информацию о том, что в полиции запрещено носить бороду.

Издание 47news сообщило, что с 27 июля тысячам полицейским Санкт-Петербурга и Ленинградской области запрещено носить бороду. Это касается и сотрудников ГАИ. По информации издания, такой приказ 26 июля отдал начальник главка генерал-лейтенант Роман Плугин.

В соответствующем приказе МВД отмечается, что ношение бороды допускается на усмотрение руководителя субъекта. Документы, запрещающие ношение бороды, не приводятся.

В региональном управлении МВД также опровергли распространившиеся в СМИ сведения. «Данная информация является недостоверной. Таких приказов нет», — сообщили там.

Публикация о запрете на бороду получила широкое распространение в федеральных и региональных СМИ. Об этом в том числе написали издания «Фонтанка», «Говорит Москва», и НСН.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».