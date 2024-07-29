Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:13, 29 июля 2024Из жизни

На дне Балтийского моря найден затонувший корабль с грузом шампанского Николая I

На дне Балтийского моря нашли 170-летний корабль с шампанским для Николая I

Фото: SvedOliver / Shutterstock / Fotodom

Польские водолазы обнаружили на дне Балтийского моря затонувший корабль, загруженный минеральной водой, шампанским и фарфором. Об этом сообщает ABC News.

Водолазы из компании Baltictech сообщили о находке, сделанной у берегов Швеции, в среду, 24 июля. Корабль лежал на дне на глубине 58 метров в 20 морских милях (38 километрах) к югу от острова Эланд. По их оценкам, он пошел ко дну в середине XIX века.

Они предполагают, что груз, среди которого было найдено 100 бутылок шампанского и сельтерская вода, мог предназначаться либо шведскому королю Оскару I, либо российскому императору Николаю I. Такой вывод они сделали, исходя из места и времени крушения корабля.

Лидер команды водолазов Томас Стахура отметил, что за 40 лет практики часто находил на затопленных кораблях бутылки с нетронутым содержимым, но обычно их было одна или две. Столь крупную находку водолазы сделали впервые. Стахура предполагает, что найденное шампанское до сих пор можно пить.

На такой глубине обломки корабля прекрасно сохранились: тут темно, нет течений и постоянная температура. Это замечательные условия, позволившие кораблю так сохраниться

Томас Стахураводолаз Baltictech group

По его словам, эксперты из Франции и Германии уже связались с Baltictech и выразили интерес в лабораторном изучении содержимого бутылок. Однако передадут ли им бутылки, решать шведским властям. К тому же, из-за ряда формальностей, поднять бутылки получится не раньше, чем через год, но это не сильно расстроило водолазов. «Они пролежали там 170 лет, так что пусть полежат еще год, у нас как раз появится время лучше подготовиться к операции по их извлечению», — подытожил Стахура.

Материалы по теме:
300 лет назад в океане затонул корабль с крупнейшим кладом в истории человечества. Как сегодня за него идет борьба?
300 лет назад в океане затонул корабль с крупнейшим кладом в истории человечества.Как сегодня за него идет борьба?
23 ноября 2023
Сокровища дядюшки черта На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Сокровища дядюшки чертаНа дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
14 июня 2019

Ранее в Аргентине воры украли 600 литров темного крепкого эля с затопленного на глубине 20 метров советского судна «Хронометр». 52-летний дайвер, участвовавший в установке бочек на корабль, признался, что расплакался, когда узнал о пропаже пива.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Лобанова
      Обсудить
      Последние новости

      «Это важно для российских интересов». Мадуро победил на выборах. Грозит ли Венесуэле военный переворот?

      Украинский турист на пляже Европы испугался роя ос, прыгнул в воду и не выжил

      В Башкирии спасли брошенного посреди затопленного села пса

      Уехавший в США внук Пугачевой вернулся в Россию

      Валуев объяснил низкие результаты россиян на Олимпиаде в Париже. У них пока нет ни одной медали

      Блогер Хованский записал оду скуфам и облысел ради нее

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      Страны ЕС поставили Украине новую партию танков Leopard

      Российскому полицейскому ужесточили приговор за взятку и заменили штраф на реальный срок

      Психиатр раскрыл первые признаки деменции

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше