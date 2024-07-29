На дне Балтийского моря найден затонувший корабль с грузом шампанского Николая I

На дне Балтийского моря нашли 170-летний корабль с шампанским для Николая I

Польские водолазы обнаружили на дне Балтийского моря затонувший корабль, загруженный минеральной водой, шампанским и фарфором. Об этом сообщает ABC News.

Водолазы из компании Baltictech сообщили о находке, сделанной у берегов Швеции, в среду, 24 июля. Корабль лежал на дне на глубине 58 метров в 20 морских милях (38 километрах) к югу от острова Эланд. По их оценкам, он пошел ко дну в середине XIX века.

Они предполагают, что груз, среди которого было найдено 100 бутылок шампанского и сельтерская вода, мог предназначаться либо шведскому королю Оскару I, либо российскому императору Николаю I. Такой вывод они сделали, исходя из места и времени крушения корабля.

Лидер команды водолазов Томас Стахура отметил, что за 40 лет практики часто находил на затопленных кораблях бутылки с нетронутым содержимым, но обычно их было одна или две. Столь крупную находку водолазы сделали впервые. Стахура предполагает, что найденное шампанское до сих пор можно пить.

На такой глубине обломки корабля прекрасно сохранились: тут темно, нет течений и постоянная температура. Это замечательные условия, позволившие кораблю так сохраниться Томас Стахура водолаз Baltictech group

По его словам, эксперты из Франции и Германии уже связались с Baltictech и выразили интерес в лабораторном изучении содержимого бутылок. Однако передадут ли им бутылки, решать шведским властям. К тому же, из-за ряда формальностей, поднять бутылки получится не раньше, чем через год, но это не сильно расстроило водолазов. «Они пролежали там 170 лет, так что пусть полежат еще год, у нас как раз появится время лучше подготовиться к операции по их извлечению», — подытожил Стахура.

Ранее в Аргентине воры украли 600 литров темного крепкого эля с затопленного на глубине 20 метров советского судна «Хронометр». 52-летний дайвер, участвовавший в установке бочек на корабль, признался, что расплакался, когда узнал о пропаже пива.