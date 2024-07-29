Сбер предложил клиентам использование сервиса GigaChat по предоплате

Предоплатная система GigaChat от Сбера поможет бизнесу прогнозировать бюджет

Юридические лица и индивидуальные предприниматели получили возможность использования сервиса GigaChat API от Сбера по предоплате. Ранее для бизнес-пользователей была предусмотрена только постоплатная схема — когда счет за фактически использованные услуги выставлялся в конце месяца.

Нужно выбрать на сайте необходимые пакеты, оплатить счет-оферту, после этого можно начать использовать сервис.

Как предполагается, новый подход к оплате корпоративных тарифов позволит эффективнее тестировать гипотезы использования системы искусственного интеллекта для решения бизнес-задач. По сравнению с freemium-режимом корпоративным пользователям доступно использование сервиса в коммерческих целях: предоставляется расширенное количество потоков для взаимодействия с системой, которое по согласованию может быть дополнительно увеличено, а также есть возможность управлять системой фильтров (цензурированием).

Новый способ корпоративного подключения по предоплате станет приоритетным, уверены в Сбере. При этом постоплатная схема также останется доступной как для текущих, так и для новых пользователей.

