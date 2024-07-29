Следствие потребовало продлить арест собиравшему военные данные о России французу Винатье

СК требует продлить арест французу Винатье, собиравшему военные сведения

Собиравшего военные данные о России француза оставили под стражей

Начало событий в новости Собиравшего военные данные о России француза оставили под стражей

Следственный комитет (СК) России отправил ходатайство о продлении ареста гражданину Франции Лорану Винатье (признан в РФ иноагентом), собиравшему военные данные о России, в Замоскворецкий районный суд. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции города.

Заседание состоится 31 июля в 15 часов 30 минут по московскому времени

Винатье проходит обвиняемым по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»).

По данным следствия, иностранец несколько лет не предоставлял в уполномоченный орган документы для включения в реестр иностранных агентов, занимался целенаправленным сбором сведений о военной и военно-технической деятельности России, которые могут быть использованы против безопасности государства.