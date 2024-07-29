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17:44, 29 июля 2024Мир

США перебросят танки из Германии в Польшу

США перебросят танки из Германии в Польшу для усиления восточного фланга НАТО

Фото: Francisco Seco / AP

США перебросят бронетехнику и артиллерию с немецких военных баз в Польшу для усиления восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом сообщает радиостанция Radio Zet.

«В центральную часть Польши, на базу в Повидзе, будут переброшены из Германии 87 танков, 150 боевых машин пехоты, а также 18 самоходных артиллерийских установок. Эти действия проходят в соответствии с плановой операцией по усилению восточного фланга альянса», — отмечает радиостанция.

Также стало известно, что данная операция продлится до конца сентября 2024 года.

23 апреля сообщалось, что большинство техники из действующих пакетов военной помощи США Украине будет размещено на складах Польши и Германии. По мнению представителей Пентагона, эти меры значительно сокращают время, необходимое для доставки американской военной техники на Украину.

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      Дарья Устьянцева
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