Стало известно о пропавших без вести из-за прорыва дамбы в Карелии

Шесть человек пропали без вести в результате прорыва дамбы в Карелии

Шесть человек числятся пропавшими без вести в результате прорыва дамбы в Карелии. Подробности о размытии временной перемычки между 10 и 11 шлюзом Беломорско-Балтийского канала приводят власти региона, передает РИА Новости.

Как уточнил источник ТАСС в оперативных службах, девять человек пострадали. Пропавших без вести ищут специалисты, еще троих человек удалось спасти.

Вода, предварительно, разрушила 13 домов. Масштаб разрушений еще уточняется. Специалисты также устанавливают причины ЧП на Беломорско-Балтийском канале. Информацию о пропавших без вести также подтвердил губернатор.

Дамбу в Карелии прорвало утром в понедельник, 29 июля. По направлению сброса воды находится дачный кооператив «Балтийский». На место выехал губернатор региона Артур Парфенчиков.