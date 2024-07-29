В Европе произошел взрыв на крупнейшем химическом заводе

Handelsblatt: на заводе BASF в Германии произошел взрыв

На заводе крупнейшей в Германии химической компании BASF произошел взрыв. ЧП случилось в Людвигсхафене, пишет Handelsblatt. Начался пожар, но к моменту публикации материала он уже был потушен.

Также сообщается о 14 пострадавших, причины взрыва пока устанавливаются. В самой BASF указали, что на прилегающей к заводу территории зафиксировано превышение концентрации углекислого газа в воздухе. Жителей близлежащих городов предупредили о возможности появления неприятного запаха и посоветовали им закрыть окна. Акции европейской компании после объявления о взрыве и пожаре в моменте потеряли 2,8 процента.

Вскоре предупреждение об опасности от экстренных служб было отозвано. Сама BASF и власти Людвигсхафена настаивают, что ситуация находится под контролем, пишет Tagesschau.

Это не первая авария на заводе. В 2016-м там тоже произошел взрыв. Тогда сообщалось, что его причиной могла стать утечка легковоспламеняющейся жидкости. До этого взрыв случился в 2001-м. Тогда над заводом повисло облако ядовитого газа, от которого пострадали более 100 человек.