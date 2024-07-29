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20:32, 29 июля 2024Моя страна

В российском регионе заметили Броккенского призрака

В горах Сочи сняли на видео Броккенского призрака

Кадр: Дмитрий Симендяев / Vokrugsveta.ru

В горах Сочи заметили фигуру Броккенского призрака — атмосферное оптическое явление, которое наблюдается в горной местности при тумане. Кадрами поделился в своих соцсетях Дмитрий Симендяев, на публикацию обратил внимание журнал «Вокруг света».

«Он опять приходил», — подписал видео Симендяев.

Оптическое явление представляет собой радужный ореол, который обрамляет тень человека в тумане или облаке. При этом силуэт наблюдателя, который стоит на горе против солнца, искажается из-за перспективы и принимает причудливые очертания.

Ранее сообщалось, что жители Воронежской области заметили в небе над регионом мамматусы. Это редкое атмосферное явление, которое отличается своеобразным узором в виде ячеек. Они, как правило, являются видоизмененными кучево-дождевыми и образуются при резкой смене температуры или влажности воздуха.

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      Варвара Кошечкина
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