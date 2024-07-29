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19:11, 29 июля 2024Мир

В Британии заявили о неспособности Запада спасти ВСУ

Меркурис: нет ничего, что Запад может сделать, чтобы спасти ВСУ на фронте

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил о неспособности Запада спасти Вооруженные силы Украины (ВСУ) от поражения на фронте. С таким заявлением он выступил на своем YouTube-канале.

«Кажется, что Запад не может сделать ничего особенного, чтобы переломить ситуацию. На самом деле я пойду дальше: я скажу, что нет ничего, что Запад может сделать, чтобы переломить ситуацию», — отметил Меркурис.

Военный эксперт подчеркнул, что в настоящее время «битва разворачивается не в пользу Украины». По его словам, ВСУ не хватает зенитных ракет, танков и снарядов. Он добавил, что даже западная авиация не повлияла бы на ход боевых действий. Меркурис отметил, что из-за ее применения мир бы оказался «в катастрофическом кризисе, который очень близко подвел бы нас к мировой войне».

Ранее Меркурис заявил, что украинские власти осознают неизбежность поражения в конфликте.

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      Елизавета Мытарева
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