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14:31, 29 июля 2024Россия

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушных шаров и беспилотников

Минобороны России сообщило о попытках атак ВСУ с помощью БПЛА и воздушных шаров
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Россию с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и воздушных шаров. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«29 июля с 12:40 до 14:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа и малоразмерных воздушных шаров по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. Над Курской областью были сбиты три малоразмерных воздушных шара и один беспилотник.

В июне ВСУ запустили воздушный шар в направлении Белгородской области, его удалось сбить. Сведений о возможной цели запуска воздушного шара и выполняемой им функции в военном ведомстве тогда не предоставили.

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      Никита Абрамов
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