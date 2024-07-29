Задержанный полицией за угрозы бывший телеведущий убежал от журналистов

Ведущий О'Киф, вышедший из суда, попросил журналистов убраться и убежал от них

Бывший известный австралийский телеведущий Эндрю О'Киф убежал от журналистов после судебного процесса. Об этом сообщает News.com.au.

Ведущего задержали 28 июля. По данным полицейских, он проник в дом и угрожал его жильцу. Кроме того, следствие отметило, что в этот момент он находился под воздействием наркотических веществ. Позднее О'Киф сдал тест на наркотики, который оказался положительным.

Суд над ведущим состоялся 29 июля. Отмечалось, что его выпустили под залог. После того как заседание закончилось, он вышел из зала суда, где его встретили журналисты. «Убирайтесь», — сказал О'Киф в микрофон одной из сотрудниц прессы. После этого ведущий начал убегать от желавших поговорить с ним журналистов.

В 2021 году О'Кифа обвинили в домашнем насилии и приговорили к 12 и 18 месяцам исправительных работ. В 2022 году ведущий также признался в хранении запрещенных веществ.

