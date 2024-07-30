Белорусский художник раскопал могилу Ван Гога

Белорусский художник Кузьмич выкопал могилу Ван Гога во Франции ради перформанса

Белорусский художник Алексей Кузьмич в рамках своей новой акции раскопал могилу Винсента Ван Гога, находящуюся на кладбище французского города Овер-сюр-Уаз. Видео со своим перформансом он опубликовал в своем YouTube-канале.

«Добрый день, друзья! Вы пришли сюда с грустью. Я понимаю вас. Мне тоже невыносимо жить в мире, где художники закончились. Но отныне все будет иначе. Художник, пора вставать. Художник, вставай!» — заявил Кузьмич перед собравшимися туристами.

По замыслу художника, он должен был выкопать гроб Ван Гога ко звонку будильника, который поставил рядом с могилой, но акцию прервал охранник кладбища, поваливший Алексея на землю.

Винсент Ван Гог — нидерландский художник, писавший в жанре постимпрессионизма. Его работы оказали значительное влияние на живопись XX века. За десять с небольшим лет он создал более 2100 произведений. Он ушел 29 июля 1890 года, проживая во Франции.