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04:14, 31 июля 2024Силовые структуры

Генерал ФСБ боролся со взятками и сам попался на взятке

«Ъ»: в Москве под суд отдали генерала ФСБ, боровшегося со взятками на таможне

В Москве под суд отдали генерал-майора ФСБ Дмитрия Мурышова, боровшегося с коррупцией в Федеральной таможенной службе (ФТС). Об этом сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»). Дело рассматривается в 235-м гарнизонном военном суде.

Генерала обвиняют в получении взяток, свою вину он не признает.

В деле также фигурирует директор ООО «Вектор Фрахт» Дмитрий Нестеренко, которого следствие считает посредником.

Как пишет «Коммерсантъ», дело в отношении генерала было возбуждено 8 декабря 2022 года, после того как в Москве был задержан советник главы ООО «Агроменеджмент» Илья Окороков. У него в машине оперативники ФСБ обнаружили ранее помеченные купюры на сумму около 1,4 миллиона рублей. Окороков сразу же пошел на сотрудничество и сообщил, что деньги предназначалась именно Мурышову. Предполагается, что взятку генералу дали неизвестные руководители компаний, которые хотели избежать дополнительных таможенных проверок.

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      Марина Совина
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