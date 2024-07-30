Госдума приняла поправку об обязанности блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

Госдума приняла поправку, обязывающую блогеров сообщать о себе в Роскомнадзор

Госдума приняла поправку, согласно которой блогеры с аудиторией не менее десяти тысяч подписчиков обязаны сообщать о себе в Роскомнадзор. Об этом стало известно на пленарном заседании, трансляция которого доступна на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что новые нормы будут касаться владельцев страниц в соцсетях, а также администраторов публичных каналов в мессенджерах.

Авторы таких интернет-ресурсов должны будут направлять в Роскомнадзор сведения, которые позволят их идентифицировать. Какую именно информацию нужно будет предоставлять ведомству, позднее определит правительство России.

Кроме того, отмечается в документе, в случае, если автор страницы в соцсети или на другом ресурсе не выполнит требование Роскомнадзора в течение суток, то владелец этого ресурса будет обязан заблокировать такую страницу.

11 июля стало известно, что блогеров планируют обязать передавать в Роскомнадзор информацию о себе. В ведомстве подчеркнули, что сведения, которые распространяются без участия СМИ, должны содержать достоверную информацию об их обладателе или распространителе.