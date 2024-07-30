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13:18, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Информация о зараженных яйцах в магазинах не подтвердилась

Сообщения о зараженных яйцах в российских магазинах не подтвердились

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В соцсетях стали распространяться сообщения об обнаруженных в российских магазинах зараженных яйцах. Авторы публикаций утверждают, что подобные находки были сделаны в Барнауле, Прикамье, Перми, Кемеровской области и других регионах.

При этом сообщества распространяют одни и те же кадры, появившиеся в соцсетях еще в 2022 году. Точное место покупки якобы зараженных яиц не называется.

В официальных каналах Роспотребнадзора нет сведений о массовом заражении куриных яиц в России. Также не зафиксированы обращения граждан по этому поводу.

Информация о зараженных яйцах распространяется преимущественно в соцсетях и региональных СМИ.

При этом некоторые издания назвали эту информацию фейковой и обратили внимание, что о находках сообщают в разных городах, а снимки и подписи к ним не меняются.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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      Варвара Кошечкина
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