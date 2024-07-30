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09:02, 30 июля 2024Путешествия

Москвичи резко заинтересовались поездками в один провинциальный город

Турпоток из Москвы в Суздаль вырос на 48 процентов по сравнению с 2023 годом

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Туристический поток в Суздаль в июне вырос на 53 процента по сравнению с прошлым годом. О том, что россияне резко заинтересовались поездками в провинциальный город, сообщает «Мегафон», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Отмечается, что Суздаль стал самым популярным малым туристическим городом страны. Причем основной приток путешественников обеспечивают москвичи. Жители столицы в 2024 году стали приезжать на 48 процентов чаще, чем в прошлом.

В целом турпоток по маршруту «Золотого кольца», в который помимо Суздаля входят Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново и Владимир, вырос на 22 процента.

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Больше всего гостей привлек Владимир, популярность которого по сравнению с прошлым летом выросла на 30 процентов. В топ-3 также вошли Сергиев Посад (плюс 23 процента) и Ярославль (плюс 19 процентов).

В числе самых быстрорастущих зарубежных направлений летом оказался Китай. Число бронирований туров в эту страну выросло более чем в два раза.

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      Мария Борисова
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