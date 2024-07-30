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19:32, 30 июля 2024Силовые структуры

Мужчина поссорился с продавцами в Москве и поджег продуктовый магазин

В Москве мужчина поджег продуктовый магазин, двое сотрудников пострадали

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве мужчина поссорился с двумя продавцами и поджег продуктовый магазин, в котором они работают. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Все произошло накануне утром в круглосуточном магазине на улице Нагорной. По данным канала, злоумышленник в состоянии опьянения зашел внутрь здания и вступил в конфликт с двумя местными сотрудниками. После небольшой перепалки он дошел до своей машины, достал из багажника канистру с бензином, облил горючей жидкостью вход в магазин и поджег. Уточняется, что при пожаре пострадали трое — сам 25-летний поджигатель и двое продавцов. Сейчас они госпитализированы.

Злоумышленник уверяет, что сотрудники продуктового магазина избили его, а он просто оборонялся. Проводится проверка.

Ранее суд в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы местного жителя, который во время конфликта облил горючей жидкостью брата своей сожительницы и поджег его.

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      Олеся Мицкевич
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