На Украине арестовали имущество брата Медведчука

СБУ: суд арестовал имущество братьев Медведчука и Козака во Львове

На Украине суд арестовал имущество братьев бывших депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом пишет Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Суд арестовал землю, корпоративные права, жилищные комплексы и автотранспорт четырех предприятий во Львове. Общая стоимость заблокированного имущества составляет почти 400 миллионов гривен (842 миллиона рублей). В управлении государства оказалось более 10 тысяч квадратных метров недвижимости и более 70 транспортных средств и строительной техники компаний Медведчука и Козака.

Активы переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее на Украине изъяли завод Медведчука и Козака стоимостью пять миллионов долларов. В собственность государства отойдет завод по производству кирпича, который находится в Львовской области.