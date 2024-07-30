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11:48, 30 июля 2024Бывший СССР

На Украине арестовали имущество брата Медведчука

СБУ: суд арестовал имущество братьев Медведчука и Козака во Львове

Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине суд арестовал имущество братьев бывших депутатов Верховной Рады Виктора Медведчука и Тараса Козака. Об этом пишет Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

Суд арестовал землю, корпоративные права, жилищные комплексы и автотранспорт четырех предприятий во Львове. Общая стоимость заблокированного имущества составляет почти 400 миллионов гривен (842 миллиона рублей). В управлении государства оказалось более 10 тысяч квадратных метров недвижимости и более 70 транспортных средств и строительной техники компаний Медведчука и Козака.

Активы переданы в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Ранее на Украине изъяли завод Медведчука и Козака стоимостью пять миллионов долларов. В собственность государства отойдет завод по производству кирпича, который находится в Львовской области.

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      Илья Таксюр
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