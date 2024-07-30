Пожар вспыхнул на территории входящего в ОПК российского завода

На территории входящего в ОПК «НПО автоматики» в Екатеринбурге вспыхнул пожар

На территории входящего в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) завода «НПО автоматики» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На выложенных порталом кадрах видно, что над территорией оборонного предприятия поднимается огромный столб черного дыма, а крыша здания охвачена огнем. Как уточняет ТАСС, на территории завода из-за пожара произошло обрушение крыши.

Предприятие отнесено к списку ОПК постановлением правительства от 1996 года и входит в него под номером 350.

На сайте предприятия говорится, что НПО занимается производством систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники.