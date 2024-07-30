Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:32, 30 июля 2024Россия

Пожар вспыхнул на территории входящего в ОПК российского завода

На территории входящего в ОПК «НПО автоматики» в Екатеринбурге вспыхнул пожар

На территории входящего в оборонно-промышленный комплекс (ОПК) завода «НПО автоматики» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На выложенных порталом кадрах видно, что над территорией оборонного предприятия поднимается огромный столб черного дыма, а крыша здания охвачена огнем. Как уточняет ТАСС, на территории завода из-за пожара произошло обрушение крыши.

Предприятие отнесено к списку ОПК постановлением правительства от 1996 года и входит в него под номером 350.

На сайте предприятия говорится, что НПО занимается производством систем управления и радиоэлектронной аппаратуры для космической техники.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В «Пятерочках» в нескольких регионах опустели полки. Куда пропали хлеб и вода?

      Стало известно о продвижении ВС России в ДНР

      Бербок призвала не допустить появления российских войск у границ двух стран

      Миранчук перешел в американский клуб

      Раскрыта причина возвращения внука Пугачевой в Россию

      Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами

      Бывшие заключенные рассказали подробности мобилизации в ВСУ

      Пожар вспыхнул на территории входящего в ОПК российского завода

      Россиянам назвали лучшее время для эффективных занятий спортом

      В Харькове прозвучал взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше