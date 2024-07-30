Россиян предупредили о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке

Врач Гандельман заявил, что употребление алкоголя в жару может вызвать аритмию

Кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что употребление алкоголя в жаркую погоду может вызвать аритмию. Выпуск, в котором медик предупредил о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке, доступен на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что пить алкоголь во время жары катастрофически не рекомендуется. «Во время жары мы теряем жидкость, стимулируется симпатическая система, сам алкоголь тоже мочегонный, и мы снова теряем жидкость», — пояснил кардиолог.

В итоге, по словам врача, стимуляция симпатической системы с нарушением электролитного баланса приводит к аритмии. «Чаще всего к мерцательной, но может и к более серьезной аритмии», — добавил медик.

Ранее Гандельман предупредил также о провоцирующей камни в почках привычке. Специалист рассказал, что привычка пить мало воды увеличивает риск образования камней.