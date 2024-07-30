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13:09, 30 июля 2024Россия

Россиянка поседела после вызова мужа в военкомат и сказанного ему там

Жительница Среднеуральска частично поседела послу вызова мужа в военкомат

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница города Среднеуральска Свердловской области частично поседела после вызова мужа в военкомат. Об этом она рассказала сетевому изданию «Екатеринбург Онлайн».

В июле жителям региона стали приходить повестки, в которых их просят явиться в военные комиссариаты для уточнения данных. Одна из них пришла мужу россиянки.

Вернувшись домой, мужчина рассказал, что после проверки документов ему предложили заключить контракт с Минобороны. При этом во время его нахождения в военкомате туда постоянно приходили люди и уходили с повестками. «Мужа отпустили домой, но у меня седой локон появился и глаз до сих пор дергается», — призналась жительница Среднеуральска.

В пресс-службе Центрального военного округа журналистам пояснили, что речь идет о стандартной процедуре сверки данных. «Эта работа не прекращалась, она ведется постоянно», — добавили там.

Ранее другая жительница Свердловской области вскрыла цинковый гроб брата после слов военкома. Она не поверила сказанному ей о причине смерти родственника и решила самостоятельно убедиться в этом. При осмотре на теле бойца заметили след от ранения, что не было отражено в официальных документах.

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      Алан Босиков
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