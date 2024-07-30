В Госдуме объяснили идею увеличить срок службы в армии для новых граждан до двух лет

Депутат Колесник — о двух годах в армии для новых граждан: пусть послужат России

Новые граждане России должны понимать, что, помимо льгот, их ждут обязанности, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат объяснил идею усиления контроля за исполнением воинской обязанности и возможное увеличение срока службы для новых граждан до двух лет.

«Новые граждане должны понимать, что они здесь не только будут деньги зарабатывать, не только материнские капиталы получать. Они сюда многие приезжают для того, чтобы получить выплаты, ради материнского капитала, ради российских льгот и так далее. Раз такая ситуация, пусть послужат России», — заявил Колесник.

Пусть они понимают, какие их ждут, помимо льгот и прав, обязанности Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Ранее в Госдуме предложили подготовить инициативу, согласно которой условием приема в российское гражданство может стать постановка на воинский учет, которую хотят проводить одновременно с получением паспорта гражданина Российской Федерации.

Кроме того, депутаты выступили с предложением усилить контроль за исполнением воинской обязанности новыми гражданами. Для мигрантов может быть увеличен срок прохождения службы в армии до двух лет и повышен призывной возраст. Поправку хотят рассмотреть до конца весенней сессии, то есть до 5 августа.