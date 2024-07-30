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03:27, 30 июля 2024Мир

Трамп даст показания ФБР по делу о покушении

Трамп заявил, что даст показания ФБР по делу о покушении в Пенсильвании
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Osorio / Reuters

Бывший американский президент Дональд Трамп подтвердил, что он даст показания Федеральному бюро расследований (ФБР) о попытке покушения на него в штате Пенсильвания, передает Fox News.

«В четверг [1 августа] я дам показания ФБР касательно попытки покушения», — подчеркнул Трамп.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля, он получил ранение уха. В политика стрелял местный житель Томас Мэттью Крукс, он был ликвидирован снайперами Секретной службы.

Через полторы недели после покушения глава Секретной службы Кимберли Читл ушла в отставку. Она объяснила это решением личными просчетами в работе подчиненных.

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      Марина Совина
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