Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:05, 31 июля 2024Экономика

У российского правительства появились новые полномочия

Дума дала правительству полномочия определять признаки неиспользования участков

У российского правительства появились новые полномочия. Госдума дала кабмину полномочия определять признаки неиспользования участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах., передает РИА Новости.

Сейчас владельцы таких земельных участков обязаны использовать их по целевому назначению и своевременно приступать к использованию в случаях, когда срок освоения участка предусмотрен договором. Но срок, в течение которого должно начаться использование, и признаки, на основании которых можно однозначно сделать вывод о неиспользовании участка, законодательно установлены не были.

Инициатором законопроекта выступил Росреестр. Он предлагает, что владельцы земельных участков должны будут освоить их в течение трех лет. В противном случае земля может быть изъята.

Аналогичное решение по землям сельхозназначения было принято еще в 2020 году.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Последствия могут оказаться неуправляемыми». Министр обороны России серьезно предостерег шефа Пентагона из-за Украины

      Предсказано быстрое продвижение Российской армии на нескольких направлениях СВО

      Россиянин побывал в США и пожаловался на соседей-доносчиков

      ООН прокомментировала удар Израиля по Ливану

      Госдолг США при Байдене может рекордно вырасти

      Смерч разбросал самолеты в аэропорту Татарстана

      У российского правительства появились новые полномочия

      Названо главное преимущество российского гиперзвукового оружия перед американским

      Тюремщица признала себя виновной по делу о сексе с заключенным на рабочем месте

      Названы способы защитить свои персональные данные от утечки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше