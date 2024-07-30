Дума дала правительству полномочия определять признаки неиспользования участков

У российского правительства появились новые полномочия. Госдума дала кабмину полномочия определять признаки неиспользования участков в населенных пунктах, садоводческих и огороднических товариществах., передает РИА Новости.

Сейчас владельцы таких земельных участков обязаны использовать их по целевому назначению и своевременно приступать к использованию в случаях, когда срок освоения участка предусмотрен договором. Но срок, в течение которого должно начаться использование, и признаки, на основании которых можно однозначно сделать вывод о неиспользовании участка, законодательно установлены не были.

Инициатором законопроекта выступил Росреестр. Он предлагает, что владельцы земельных участков должны будут освоить их в течение трех лет. В противном случае земля может быть изъята.

Аналогичное решение по землям сельхозназначения было принято еще в 2020 году.

