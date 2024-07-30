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14:20, 30 июля 2024Мир

В России высказались о призыве французского политика уничтожить ЕС

Сенатор Климов: развал ЕС начался после выхода из союза Великобритании
Андрей Климов

Андрей Климов. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Развал Европейского союза (ЕС) начался после выхода из объединения Великобритании, убежден заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Так в беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о призыве лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо уничтожить ЕС из-за его агрессивной и воинственной политики.

«С моей личной точки зрения, Европейский союз давно уже изменил тем целям, ради которых он создавался. Потому что Европейский союз является правопреемником соглашения угля и стали, заключенным сразу после Второй мировой войны для предотвращения войн в Западной Европе, прежде всего между Францией и Германией», — напомнил Климов.

Сенатор рассказал, что после Европейского объединения угля и стали появился общий европейский рынок, а затем и единый подход к экспорту и импорту продукции.

«Это фактически был таможенный союз. Потом его преобразовали уже в конечном счете в Европейский союз. А теперь Европейский союз начал расширяться совершенно непропорционально с точки зрения его реальной мощности и потребности, захватил большую часть европейских стран, не справляется со всем этим и уже превратился в приложение к военному блоку НАТО», — добавил он.

Судьба Европейского союза меня, конечно, не очень заботит. Но многое показывает на то, что он будет продолжать разваливаться, а реальный развал начался после выхода оттуда Великобритании

Андрей Климовзампред комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что ЕС необходимо уничтожить из-за его агрессивной и воинственной политики. По мнению Филиппо, объединение придерживается агрессивной риторики и критикует мирные инициативы. В качестве примера он привел премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, столкнувшегося с бойкотом в ЕС за попытки добиться урегулирования украинского конфликта во время визитов в Россию и Китай.

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