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20:26, 30 июля 2024Мир

В Германии несколько людей пострадали при обрушении крыши супермаркета

В немецком Ратцебурге рухнула крыша супермаркета, пострадали 14 человек

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В небольшом городе Ратцебург в Германии рухнула крыша супермаркета Netto, пострадало 14 человек. Об этом сообщает издание Lübecker Nachrichten.

Отмечается, что пострадавшие находились в здании в момент происшествия. Услышав треск, посетители и сотрудники супермаркета начали эвакуироваться. «Это, вероятно, спасло им здоровье, если не жизнь», — объясняет начальник пожарной охраны Ратцебурга Кристиан Нимц.

Ранее четыре человека пострадали в результате нападения с ножом в Берлине недалеко от резиденции федерального канцлера. Трех пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями. Предполагаемого преступника задержали в районе главного железнодорожного вокзала. Уточняется, что причиной инцидента стала вспыхнувшая ссора, более точные мотивы пока не ясны.

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      Семен Александров
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