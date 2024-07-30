Ведущие российского шоу растерялись из-за необычного появления гостя

Комик Иван Абрамов не дошел до ведущих «Натальной карты» в выпуске на YouTube

На официальном YouTube-канале easycom появился необычный выпуск шоу «Натальная карта». В видеоролике длительностью около 1,5 минуты ведущие Олеся Иванченко и Дима Журавлев растерянно сидят в пустой студии и объявляют, что гость не пришел к ним.

Журавлев объяснил соведущей, что это связано с тем, что все выпуски шоу представлены эксклюзивно в «VK Видео».

Одновременно с этим в «VK Видео» вышла полная версия нового выпуска. Приглашенной звездой оказался комик Иван Абрамов, давно сотрудничающий с платформой. Там он выпускает новые серии своего проекта «Родная речь», появлялся в эксклюзивных шоу «Прощай, Легенда», «Большая прожарка» и других.

Ранее новые выпуски шоу «Натальная карта» выходили эксклюзивно в «VK Видео», а на YouTube они загружались следом спустя несколько дней после премьеры.

Пользователи сети заметили, что на официальных YouTube-каналах Medium Quality вышли неполные версии выпусков других проектов «VK Видео»: «Большое шоу», «Кстати», «ЧДКИ». В них серии внезапно прерываются черным экраном с надписью «Полный выпуск смотри только в VK Видео».

