Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:27, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Ведущие российского шоу растерялись из-за необычного появления гостя

Комик Иван Абрамов не дошел до ведущих «Натальной карты» в выпуске на YouTube

Кадр: страница «Натальная карта» во «ВКонтакте»

На официальном YouTube-канале easycom появился необычный выпуск шоу «Натальная карта». В видеоролике длительностью около 1,5 минуты ведущие Олеся Иванченко и Дима Журавлев растерянно сидят в пустой студии и объявляют, что гость не пришел к ним.

Журавлев объяснил соведущей, что это связано с тем, что все выпуски шоу представлены эксклюзивно в «VK Видео».

Одновременно с этим в «VK Видео» вышла полная версия нового выпуска. Приглашенной звездой оказался комик Иван Абрамов, давно сотрудничающий с платформой. Там он выпускает новые серии своего проекта «Родная речь», появлялся в эксклюзивных шоу «Прощай, Легенда», «Большая прожарка» и других.

Ранее новые выпуски шоу «Натальная карта» выходили эксклюзивно в «VK Видео», а на YouTube они загружались следом спустя несколько дней после премьеры.

Пользователи сети заметили, что на официальных YouTube-каналах Medium Quality вышли неполные версии выпусков других проектов «VK Видео»: «Большое шоу», «Кстати», «ЧДКИ». В них серии внезапно прерываются черным экраном с надписью «Полный выпуск смотри только в VK Видео».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Бывших пленных на Украине отправляют на штурм без согласия и опыта. Перед этим их полгода проверяет СБУ

      «Ростех» в 25 раз увеличил поставки боеприпасов в 2023 году

      Украина изменила позицию по участию Хаматовой в Венецианском кинофестивале

      Приговоренный к казни в Белоруссии немец попросил помилования

      «Давайте уничтожим Евросоюз!» Во Франции призвали к развалу ЕС из-за политики в отношении России

      Глава Северной Осетии раскрыл подробности попытки атаки беспилотников ВСУ

      В Одессе объяснили причину переименования бульвара Жванецкого

      Российский суд оставил в силе арест участника нападения на Белгородскую область

      Перечислены защищающие от болезни Альцгеймера продукты

      Участница пародии на «Тайную вечерю» на открытии Олимпиады пожаловалась на травлю в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше