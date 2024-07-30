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12:29, 30 июля 2024Экономика

Жители российского города остались без воды

Жители Зеленоградска Калининградской области остались без воды

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Жители Зеленоградска Калининградской области остаются без воды больше суток из-за аварии на «Зеленоградсктеплоэнергетике». Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Отмечается, что воды нет в домах на улице Гагарина и Приморской. По словам местных жителей, они не знают, когда включат водоснабжение. Кроме того, зеленоградцы пожаловались на отсутствие подвоза воды. При этом в Водоканале Калининградской области сообщили, что организовали доставку воды на пересечение улиц Подлесная и Мосина, Пограничная и Московская, а также на улицу Гагарина, в микрорайон Байконур и детский лагерь имени Л. Голикова.

Водоконал также сообщил о возможных перебоях воды в Полесске в связи с аварией на сетях электроснабжения.

Ранее жители поселка Винодельненский Ставропольского края пожаловались на отсутствие воды в течение трех недель. Власти обвинили в перебоях с подачей воды аномальную жару.

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      Мария Черкасова
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