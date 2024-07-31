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20:12, 31 июля 2024Мир

Генсек ООН осудил Израиль за расправу над лидером ХАМАС

Гутерриш: лишение жизни лидера ХАМАС приведет к эскалации конфликта на Украине
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Martial Trezzini / Reuters

Лишение жизни лидера палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании приведет к эскалации конфликта на Украине. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик, напрямую передав его слова, сообщает ТАСС.

«Генеральный секретарь полагает, что атаки, которые мы наблюдали на юге Бейрута и в Тегеране, представляют собой опасную эскалацию в тот момент, когда все усилия должны быть направлены на установление режима прекращения огня в Газе», — привел представитель организации слова генсека.

Дюжаррик также добавил, что ХАМАС и Израиль с обеих сторон должны пойти на уступки, чтобы завершить конфликт. В частности, он указал на освобождение израильских заложников и нормализацию гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Ранее зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН проведет 31 июля в 23:00 по времени Москвы экстренное заседание из-за смерти главы палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании.

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      Максим Габриелян
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