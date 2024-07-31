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13:15, 31 июля 2024Мир

Главный посредник Израиля и ХАМАС разочаровался в переговорах после убийства Хании

Глава МИД Катара: посредничество между Израилем и ХАМАС не может быть успешным
Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Фото: Ibraheem Al Omari / Pool / Reuters

Успешное посредничество между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС невозможно после убийства главы политбюро последней Исмаила Хании. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Каким образом посредничество может быть успешным, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны? Миру нужны серьезные партнеры и глобальная позиция, отвергающая пренебрежение человеческой жизнью», — написал катарский дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хании подлым актом, направленным на запугивание обычных палестинцев.

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      Глеб Бажуткин
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