Главный посредник Израиля и ХАМАС разочаровался в переговорах после убийства Хании

Глава МИД Катара: посредничество между Израилем и ХАМАС не может быть успешным

Успешное посредничество между Израилем и палестинской исламистской группировкой ХАМАС невозможно после убийства главы политбюро последней Исмаила Хании. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщил глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Каким образом посредничество может быть успешным, когда одна сторона убивает переговорщика с другой стороны? Миру нужны серьезные партнеры и глобальная позиция, отвергающая пренебрежение человеческой жизнью», — написал катарский дипломат.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хании подлым актом, направленным на запугивание обычных палестинцев.