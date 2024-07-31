Хит Бузовой попал в чарт Billboard

Хит Бузовой «Без дел» попал в мировой чарт Billboard

Хит российской певицы Ольги Бузовой «Без дел» попал в мировой чарт Billboard. Данные об этом представлены на странице чарта.

Композиция 2021 года заняла 48-ю строчку в TikTok Billboard Top 50, в котором представлены самые популярные песни в соцсети TikTok в США. Рейтинг обновляется каждую неделю. Трек Бузовой начал активно распространяться в TikTok летом 2024 года. Песня стала популярна как среди русскоязычных пользователей, так и иностранцев.

«Спасибо огромное, это ваша любовь. Песня "Без дел" 2021 года. И вот смотрите, спустя три года мы ворвались в мировой чарт. То ли еще будет. Знай наших, знай русских!» — отреагировала Бузова на новость в своем Telegram-канале.

Ранее песня российской певицы Кати Лель «Мой мармеладный» стала трендом среди иностранцев в социальной сети TikTok. После этого исполнительница увеличила размер своего гонорара за выступление в пять раз.