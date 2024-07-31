Иран назвал США соучастником убийства главы ХАМАС

МИД Ирана: США являются соучастником Израиля в убийстве главы ХАМАС Хании

США являются соучастником Израиля в убийстве главы политбюро палестинской исламистской группировки ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. С таким заявлением выступил МИД Ирана.

«Министерство иностранных дел Исламской Республики Иран подчеркивает ответственность правительства США как сторонника и соучастника сионистского режима [Израиля] за продолжение оккупации Палестины и геноцида палестинцев, а также совершение этого гнусного террористического акта», — подчеркнули в иранском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве призвали мировое сообщество принять «необходимые политические и правовые карательные меры» против Израиля.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал убийство Хании подлым актом, направленным на запугивание обычных палестинцев.