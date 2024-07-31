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09:13, 31 июля 2024Ценности

Известная 59-летняя модель показала фигуру в нижнем белье на видео без фильтров

Модель Паулина Поризкова показала фигуру в нижнем белье на видео без фильтров

Кадр: @paulinaporizkov

Известная американская модель чешского происхождения Паулина Поризкова поделилась откровенным видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

59-летняя манекенщица запечатлела себя в зеркало. Так, она показала на камеру фигуру в комплекте нижнего белья телесного цвета. Можно заметить, что ролик не обработан фильтрами и инструментами фотошопа.

«Зачем все эти фильтры, уроки макияжа, тренировки и операции? Почему мы все хотим выглядеть одинаково?» — задалась вопросом знаменитость в описании к посту.

Ранее сообщалось, что Паулина Поризкова снялась полностью обнаженной.

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      Мария Винар
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