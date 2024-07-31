Лолита послала YouTube и пожелала ему гореть синим пламенем

Певица Лолита заявила, что отказалась от YouTube из-за замедлений

Лолита Милявская выступила с жесткой критикой YouTube из-за замедления скорости воспроизведения роликов. Обращение певица опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Промучившись несколько дней с замедлением YouTube, я честно хотела бы сказать: иди ты *** [куда подальше], потому что нервов моих не хватает. Да и смысла в нем уже никакого нет. Поэтому пускай горит синим пламенем с этими замедлениями» — заявила Лолита.

Последнее видео на официальном канале артистки было опубликовано две недели назад, а всего на ее страницу подписались более полумиллиона пользователей. Общее количество просмотров ее YouTube-роликов превысило 450 миллионов.

Ранее сообщалось, что власти приняли решение о замедлении работы сервиса YouTube на территории России. Речь идет о снижении скорости загрузки видео до 70 процентов.