Названо число лишенных гражданства России из-за преступлений

МВД за первое полугодие лишило гражданства около 1 тыс. совершивших преступления

За первое полугодие 2024-го Министерство внутренних дел (МВД) лишило российского паспорта около тысячи натурализованных граждан. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк в Telegram.

«Более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», — рассказала она.

Волк пояснила, что гражданство РФ прекращается, если человек, получивший российский паспорт на основании федерального закона, международного договора России или приема в гражданство, совершил преступление, осуществил приготовление к преступлению или покушение на преступление.

Ранее в июле стало известно, что МВД России разработало законопроект, в соответствии с которым мигрантов-нарушителей будут выдворять из страны еще по 20 статьям КоАП РФ. Проект закона направлен на охрану правоотношений в области общественного порядка, общественной безопасности и на противодействие экстремистским проявлениям.